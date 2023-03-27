Evlerinin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü

EVİN BAHÇESİNDE ÖLDÜ

Bir süre sonra sakinleştirilen Ahmet Akgül, bu sefer de kardeşi Hasan Akgül'e saldırdı. Çıkan arbedede Hasan Akgül, tabancayla ağabeyini 4 yerinden tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli, ifadesinde, ağabeyinin yaşadıkları evin tapusunu istediğini ve kendilerine saldırdığını söyledi. Ahmet Akgül, toprağa verilirken adliyeye sevk edilen kardeş Hasan Akgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.