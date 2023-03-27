Evlerinin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü

Adana'da 28 yaşındaki Ahmet Akgül, ailesinin oturduğu evin tapusunun kendisine verilmesini istedi. Aile tarafından isteğine olumsuz yanıt alan Ahmet Akgül'ün sinirden gözü döndü ve eline aldığı balyozla evin duvarlarına hasar vermeye başladı. Ağabeyini durdurmak isteyen Hasan Akgül (22) ile Ahmet Akgül arasında kavga çıktı. Hasan Akgül ağabeyini 4 yerinden vurarak evinin bahçesinde öldürdü. Ağabey Ahmet Akgül toprağa verilirken katil zanlısı kardeş cezaevine gönderildi.
BALYOZLA ZARAR VERDİ
Olay, 20 Mart'ta Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki müstakil evin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Akgül annesi, babası ve kardeşi Hasan Akgül'ün yaşadığı evin, kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine Hasan Akgül, oturdukları evi vermeyeceklerini başka bir yerde yaşayamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Ahmet Akgül, bahçedeki balyozla evin duvarlarına vurarak eve hasar vermeye başladı.
EVİN BAHÇESİNDE ÖLDÜ
Bir süre sonra sakinleştirilen Ahmet Akgül, bu sefer de kardeşi Hasan Akgül'e saldırdı. Çıkan arbedede Hasan Akgül, tabancayla ağabeyini 4 yerinden tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hasan Akgül ise tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli, ifadesinde, ağabeyinin yaşadıkları evin tapusunu istediğini ve kendilerine saldırdığını söyledi. Ahmet Akgül, toprağa verilirken adliyeye sevk edilen kardeş Hasan Akgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.