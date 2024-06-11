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Giriş Tarihi: 11.6.2024 20:10 Son Güncelleme: 11.6.2024 20:24

Evli ablasını başka erkekle gördü defalarca bıçakladı

Bursa'da gözü dönen erkek kardeş, evli ablasını bir başka erkeğin yanında görünce  defalarca bıçaklayıp yaraladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Evli ablasını başka erkekle gördü defalarca bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki Ammar A, iş çıkışında evine gitti. İçeriye girdiğinde evli olan ablası 28 yaşındaki Rahaf A'yı iddiaya göre bir başka erkekle gördü. Öfkelenen Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde kalan yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evli ablasını başka erkekle gördü defalarca bıçakladı
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