Evli çift 87 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Karama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 87'nci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı.

AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalarda bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren ve Sakarya'dan bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma Timi ve Madenci ekipleri, enkaz altında kalan Serkan ve Emel Kocaoğlu'nu kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Vinç ve iş makinesi yardımıyla enkaza ulaşan ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda enkazdan ilk önce Serkan Kocaoğlu sonrasında ise eşi Emel Kocaoğlu depremden yaklaşık 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. 87 saatin sonunda enkazdan çıkarılan Serkan Kocaoğlu ise sedye üzerinde götürüldüğü esnada kendisini kurtaranlara el salladı. Ambulanslara konulan Kocaoğlu çifti hastaneye sevk edildi.