Haberler Yaşam Haberleri Evli çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal boşanma kararı
Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:04

Evli çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal boşanma kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eş ve çocuklarıyla ilgilenmeyen kocanın, kadına psikolojik şiddet uygulamış sayılacağına hükmetti. Yüksek mahkeme, psikolojik şiddetin ise boşanma sebebi olduğunu duyurdu.

İHA
Evli çiftler dikkat! Yargıtay’dan emsal boşanma kararı

Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın, kocasının kendisi ve çocuklarıyla alakadar olmadığını öne sürdü. Kadının davası; mahkemece reddedildi. Davacı kadın kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan daire, psikolojik şiddetin boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

Kararda şöyle denildi: "Mahkeme, her ne kadar feragat ile sonuçlanan önceki boşanma davasından sonra gerçekleştiği iddia edilen fiziksel şiddet vakıasının ispat edilemediğine dikkat çekmiştir. Ancak yapılan yargılama ve toplanan delillerden ve tanık beyanlarından davalı erkeğin davacı kadına karşı evlilik birliği boyunca süregelen psikolojik şiddet uyguladığı ve feragatle neticelenen boşanma davasından sonra da devam eden şekilde eş ve çocuklarla ilgilenmediği ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğu anlaşılmakla buna dayalı olarak davanın kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, Aile Mahkemesi hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay içtihatlarına göre boşanmaya yol açan bazı konular ise şöyle sıralandı:

"Çalışmamak, cinsel ilişki kuramamak, cinsel ilişkiden kaçınmak, eski sevgilisini unutamadığını söylemek, evlilik dışı çocuğu olmak, aşırı içki veya uyuşturucu kullanmak, alay etmek ve aşağılamak, küçük düşürmek ve küçümsemek, başkalarıyla kıyaslamak, çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak - sadakatsizlikle suçlamak, eşini sevmediğini söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek - başkası ile evleneceğini söylemek, aile ile görüştürmemek - aile yanına bırakmak, evden kovmak, doğumunda ilgilenmemek, ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak, beden temizliğine önem vermemek."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
6'lı masada kriz büyüyor | Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale ifşası! BELGELERİ YAYINLADI
Emeklilere 10 bin TL’ye varan ek gelir fırsatı! 2022 Hangi banka ne kadar, kaç TL emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Sigara fiyatları güncel 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Evli çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal boşanma kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA