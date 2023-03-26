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Giriş Tarihi: 26.3.2023 12:44

Evli çiftten 10 gündür haber alınamıyordu! Kadın ölü erkek baygın bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu.

DHA
Evli çiftten 10 gündür haber alınamıyordu! Kadın ölü erkek baygın bulundu

Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.



Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.



Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu'nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Evli çiftten 10 gündür haber alınamıyordu! Kadın ölü erkek baygın bulundu
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