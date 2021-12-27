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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:13 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:29

Esenyurt'taki korkunç cinayetle ilgili son dakika haberi: Cani adam Meryem'i bakın neden öldürmüş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’taki korkunç cinayetle ilgili son dakika haberi: Cani adam Meryem’i bakın neden öldürmüş

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta, internetten tanıştığı 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Dönmez'in ilk ifadesinde olayı 'kıskançlık' nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.

Son dakika haberi: Eşinden iki yıl önce boşanan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, (31)geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sıralarında markete gitmek için İstiklal Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kadir Topbaş Parkı'nda yürüdüğü sırada karşısında irternetten tanıştığı Erdal Dönmez'i buldu. Erdal Dönmez, yanında taşıdığı bıçakla Meryem Yılmaz'a saldırdı.

BIÇAKLAYARAK KATLETTİ, 'KISKANÇLIK' DEDİ

15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Erdal Dönmez, kaçarken, ağır yaralanan Meryem Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Meryem Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meryem Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis, Erdal Dönmez'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, izine ulaşılan Erdal Dönmez gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Dönmez'in alınan ilk ifadesinde cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.

'ADIM ADIM TAKİP EDİYORMUŞ'

Meryem Yılmaz'ın ağabeyi Erdal Yılmaz, kardeşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alırken, yaptığı açıklamada, "Daha önce de ölüm tehditleri alıyordu, karakolda ifadesi de var. Evden markete çıkarken 15 yerinden bıçaklayıp katlediyor. Zanlının daha önceden de 60 suç kaydı varmış. Benim kardeşim yandı başkaları yanmasın. Sürekli adım adım takip ediyormuş." diye konuşmuştu.

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Esenyurt'taki korkunç cinayetle ilgili son dakika haberi: Cani adam Meryem'i bakın neden öldürmüş
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