Evli olduğunu öğrenince ayrıldı, canından oldu

İstanbul Esenyurt'ta, metrobüsten inen eski sevgilisi Kader Gökçe'yi (24) kolundan tutarak götürdüğü sokakta silahla öldüren ve ardından intihar girişiminde bulunan Alparslan Çay (28) da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haramidere Sanayi metrobüs durağında önceki akşam kan donduran bir saldırıya imza atan Alparslan Çay'ın daha önce bir evlilik yapıp boşandığı öğrenilirken, Kader Gökçe'nin Çay'ın iki çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmaya karar verdiği iddia edildi. Ayrılık kararına itiraz eden Çay'ın Kader Gökçe'yi kendisinden ayrılmaması yönünde tehdit etmeye başladığı bilgisine ulaşıldı. Kader'in otopsi için Adli Tıp'a gönderilen cenazesini teslim alanlardan bir olan kuzeni Tolunay Uğurlu, "Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim" dedi.