Evlilik hazırlığı yapan elektrik ustası feci şekilde can verdi

Antalya'nın Karalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda elektrik direğinde yanmayan sokak lambasını tamiri için çalışma yapan Habip Karalarlı akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Habip Karalarlı, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirdi. Cenaze aracına konulan Habip Karalarlı'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından 3 gün önce nişanı yapılan ve düğün hazırlığında olan Karalarlı'nın cansız bedeni Gazipaşa'da sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.