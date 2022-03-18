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Giriş Tarihi: 18.3.2022 15:32 Son Güncelleme: 18.3.2022 15:39

Evlilik öncesi hastane kaydını delil sunan kocaya kötü haber

İLKER TURAK İLKER TURAK
Evlilik öncesi hastane kaydını delil sunan kocaya kötü haber

Afyonkarahisar'da yaşayan A.Ö., devam eden boşanma davası sürecinde karısı H.Ö.'nün evlenmeden önce de migren ve psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu belirten hastane kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Bunun üzerine kadın, eşinden özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek dava açtı ancak yerel mahkeme davayı reddetti. Bunun üzerine kadının başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi kocayı kusurlu bularak hak ihlali yaptığı kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi, Afyonkarahisar'da A.Ö ile karısı H.Ö arasında devam eden boşanma sürecinde eşinin hastane kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Boşanma sürecinde, A.Ö. eşi H.Ö.'nün migren şikayetlerinin evlilik hayatında yaşadıklarından dolayı arttığını söylemesi üzerine hastaneden eşinin geçmiş hasta kayıtlarını alıp mahkemeye sundu. A.Ö. karsının evlenmeden önce de bu rahatsızlıklarının bulunduğunu belirten dilekçeyi hastane kayıtlarını delil olarak kullanarak mahkemeye sundu. Bunun üzerine eşinden şikayetçi olan kadın, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak geçirildiğini iddia etti.

"HASTA HAKLARI MAHREMİYETİNİ İHLAL ETMEDİM"

İfadesinde, eşinin boşanma ve ceza davalarında aleyhine beyanda bulunduğunu hatta migren şikayetlerinin evlilik hayatında yaşadıklarından dolayı arttığını iddia etmesi üzerine hastanede araştırma yaptığını söyleyen koca, kendisini koruma maksadıyla hareket ettiğini, hasta hakları mahremiyetini ihlal etmediğini söyledi. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Karara karşı yapılan itiraz, başsavcılık tarafından verilen kararın usule ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle sulh ceza hakimliğince reddedildi. Bu karar sonrası kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine yönelik şikayet hakkında etkili bir ceza soruşturması yapılmaması iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan kadın, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, hasta kayıtlarının kişisel veri niteliğinde olduğunu, bu bilgilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin suç olduğunu belirterek, "Soruşturmanın etkili ve özenli şekilde yürütülmesi konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediği değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

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Evlilik öncesi hastane kaydını delil sunan kocaya kötü haber
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