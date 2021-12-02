‘Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu olacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesiSMA taramasının zorunlu hale getirileceğini söyledi. Tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı SMA (Spinal Müsküler Atrofi) Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Koca şunları söyledi:
Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.
Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır.
Ayrıca yeni doğan bebekler için, hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SMA hastalığı dâhil edilmiş durumdadır. Böylece, tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma, ay sonuna dek uygulamaya konuyor.
UMUTLARLA OYNANAMAZ
SMA hastalarından söz ederken yaşamın en kırılgan halinden söz ediyoruz. Söz konusu kırılganlık, ne iyimserlikten hayali umutlar üretmeye ne de en küçük imkânı göz ardı etmeye elverişlidir. Yapıcı olan şey, sorumluluk bilinci ve kanıta dayalı bilimden alınan destektir. Bu hayatların umutlarıyla oynanamaz. Nusinersen etkin maddeli, SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya konmuş olan ilaç ülkemizde uygulanan tedavinin kapsamındadır ve bedelsiz sağlanmaktadır. Bu ilacımız, tüm hastalarımız için kullanılmaya devam edecektir. Bu ilacı kullanan hastalar için "tedavi almaya uygunluk" kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Tedaviye erişim için standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir.