Haberler Yaşam Haberleri Evlilik Sözleşmesi Örneği - Evlilik Sözleşmesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ve Onaylatılır, Kanunen Geçerli Mi?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:44 Son Güncelleme: 27.12.2022 10:44

Evlilik Sözleşmesi Örneği - Evlilik Sözleşmesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ve Onaylatılır, Kanunen Geçerli Mi?

Evlilik kararı veren çiftler arasında çoğu zaman tartışmalara sebep olan hatta ayrılıkların yaşandığı konuların başında evlilik sözleşmesi geliyor. Pek çok kişinin yanlış bilgilere sahip olduğu ve tereddütte kaldığı evlilik sözleşmesi nedir sizler için araştırdık. Buna göre evlilik sözleşmesi örneği, evlilik sözleşmesi nedir, nasıl hazırlanır ve onaylatılır, kanunen geçerli mi sizler için bir araya derledik.

Evlilik Sözleşmesi Örneği - Evlilik Sözleşmesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ve Onaylatılır, Kanunen Geçerli Mi?

Pek çok kişinin evlilik sözleşmesi istediği günümüz koşulların medya da sıkça evlilik sözleşmesi koşullarının konuşulduğu görülebilir. Özellikle dizi ve filmlerde evlilik sözleşmesi adı altında belgeler gösterildiğini görebiliriz. Ancak alanının uzman avukatlarına göre Türk Hukuk sisteminde evlilik sözleşmesi diye bir sözleşme bulunmuyor. Halk arasında sıkça söz edilen evlilik sözleşmesi kanunen geçerli mi, evlilik sözleşmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir ve evlilik sözleşmesi yasal mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi ismiyle sıkça anılan ve aslında ismi bu olmayan sözleşmeye mal ayrılığı sözleşmesi denir. Türk Hukuk sisteminde bu isimle anılan ve boşanan çiftler için kullanılan bir sözleşme türüdür. Avukat kanalıyla hazırlanıp onaylatılması gerekir. Evlilik öncesinde çiftlerin olası boşanma durumlarında mal varlığının nasıl pay edileceğine dair karşılıklı olarak onay vermeye dayanır. Kendi içerisinde farklı türlere ayrılan evlilik sözleşmesi noter huzurunda imza atılarak yapılmak zorundadır.

Evlilik Sözleşmesi Yasal mı? Evlilik Sözleşmesi Kanunen Geçerli mi?

Türk Hukuk sistemi yakından incelendiğinde evlilik sözleşmesi adı altında bir sözleşmeye rastlamak mümkün değildir. Diğer ülkelerdeki hukuk kurallarını uygulamak zorunda olmayan ülkemizde bu isimle anılan sözleşme aslında mal ayrılığı sözleşmesi olarak karşımıza çıkar. Evlilik öncesinde tarafların karşılıklı olarak onayladığı koşullarla yapıldığı takdirde evlilik sözleşmesi yasaldır. Noter huzurunda imzalandığı için kanunen geçerliliği vardır. Olası ayrılık ve boşanma süreçlerinde bu sözleşmedeki ortak anlaşmaya verilen kararlara uyulmak zorundadır.

Evlilik Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi denildiğinde sözleşmeye kişilerin karşılıklı olarak istemediği koşulların yazıldığı düşünülebilir. Örneğin "evlendiğimizde asla sigara içemeyecek" ya da "evlilik süresince hiçbir taraf çocuk istemeyecek" veyahut da" evlilik sürecince çocuk yaparsak çocukların velayeti kesinlikle bende olacak" şeklinde kanuna uymayan maddeler kesinlikle evlilik sözleşmelerinde yer alamaz. Türk Hukuk sisteminde "Doğmamış haktan feragat olamaz" şeklinde bir hüküm bulunduğu için bu tarz maddelerle hazırlanan sözleşmeler geçerli olamaz. Bu konuda hazırlanabilecek tek sözleşme mal ayrılığı olduğu için mutlaka alanının uzman avukatlarından destek alınmalıdır. Kişilerin istekleri üzerine hazırlanan ve evlilik sözleşmesi olarak anılan mal ayrılık sözleşmelerinin geçerlilik şartları ise şu şekildedir:

  • Tarafların karşılıklı olarak hür iradeleriyle anlaşmış olması,
  • Sözleşmenin taraflarının her ikisinin de sözleşmeyi anlayacak ehliyette bulunması,
  • Noter huzurunda ya da evlilik başvuru sırasında seçilmiş olması,
  • İki tarafında ya da yasal temsilcilerince imzalanmış olması,
  • Kanun hükümlerine uygun maddelerle hazırlanmış olması.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
ABD ile F-35 pazarlığı! Ankara-Washington arasında kritik süreç başlıyor
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Son Kabine Toplantısı açıklaması ile yeni bir müjde daha geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Yanlış iğne hayatını mahvetti! Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlilik Sözleşmesi Örneği - Evlilik Sözleşmesi Nedir, Nasıl Hazırlanır ve Onaylatılır, Kanunen Geçerli Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA