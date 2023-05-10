Evlilik teklifini kabul etmedi, canından oldu

İstanbul'un Esenler ilçesinde Zekeriya Tokmak (57), uzun süredir birlikte yaşadığı öne sürülen Hanife Burma (44) ile evde tartıştı. Evden çıkan Tokmak polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polis, Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Tokmak'ın ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi.İzmir'de kendisinden 28 yaş küçük eşi Tuba Algül'ü (29) tabancayla vurarak öldüren Bişar Algül (57) jandarmaya teslim oldu. Algül çiftinin arasında geçimsizlik olduğu, cinayetten 3 gün önce mahalleye taşındıkları öğrenildi. Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi.