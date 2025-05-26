Evlilik vaadiyle milyonluk vurgun! ’İranlı iş adamıyım’ diyerek genç kadının hesabından para aktarmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Parmis Nazakat (28) isimli kadının, İstanbul'da tanıştığı İranlı Alireza Ghaffari H.'nin kendisini evlilik vaadiyle kandırarak hesaplarından para çektiğini belirtmesi iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, mağdur Parmis Nazakat'ın bilgisine başvuran ekipler, Kuzey Kıbrıs'tan iş amaçlı İstanbul'a geldiği sırada bir restoranda İran uyruklu Alireza G.H. ile tanıştığını, bir süre sonra evlilik kararları aldıklarını öğrendi. Daha sonra şüpheli Alireza G.H., mağdur Parmis Nazakat'in cep telefonunu evde unuttuğu bir günde mobil banka hesabına giriş yaparak 134 bin 750 ingiliz sterlini kendi annesinin hesabına gönderdiği tespit edildi.

AKRABALARI TEHDİT ETMİŞ

Ayrıca yaşadıklarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Parmis Nazakat'in avukatı aracılığıyla yapılan suç duyurusunda, paraların sistemli bir şekilde çekildiği, dekontlara "borç" notu düşülerek işlemlerin gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Nazakat ayrıca şikayetinde, olayı ifşa etmesinin ardından şüphelinin İran'daki akrabaları üzerinden tehdit edildiğini bildirdi.

ANNESİ KAÇARKEN YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yurt dışına kaçtığını tespit ederken, parayı aktardığı hesabın sahibi olan annesi P.S.'yi 23 Mayıs'ta ülkeden çıkış yapacağı esnada İstanbul Havalimanı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından P.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.