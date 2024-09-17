Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer almıştı… Tarihi yola koruma kalkanı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'de arkeolojik SİT alanlarına yenilerini ekledi.İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi kervan yolunu koruma altına aldı.

KERVAN YOLLARINDAN BİRİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Alınan karara göre tarihi yolun Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği Manisa-Bergama, Bergama -Menemen güzergahlarında yer alan kervan yollarından biri olduğu düşünülüyor. 1,1-5 metre arasında genişliğindeki yolun bazı kısımlarında bozulmalar olduğu görüldü

PROJE SINIRININ DIŞINA ÇIKARILDI

Tarihi taş yolu ise Bilgin Enerji Holding bünyesinde yer alan Bergama Rüzgar Enerji Şirketi tarafından yapılmak istenen GES projesinin tehdidi altında idi. Projenin ilk aşamasında arkeolojik SİT sahası GES alanının içerisinde yer alıyordu. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün uyarısı doğrultusunda bu alanlar proje sınırının dışına çıkarıldı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda İzmir ili, Bergama ilçesi, İsmailli Mahallesi, orman niteliğindeki 102 ada, 235 parselin bir kısmında tespit edilen alanın İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiği ve söz konusu yerin proje alanının dışına çıkarıldığı ifade edildi.