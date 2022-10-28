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Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:52

Evrak alma başlangıç tarihi ne zaman? 2022 Askerlik evrak alma tarihi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ile askerlik sevk tarihleri belli oldu. Askerlik sevk belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuyla ele alınan belge alma işlemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dahilinde duyuruldu. İşte e-Devlet 2022 Askerlik evrak alma ekranı!

Evrak alma başlangıç tarihi ne zaman? 2022 Askerlik evrak alma tarihi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Askerlik sevk belgesi vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan on binlerce asker adayı tarafından araştırılıyor. Askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri belli olurken, silahaltına alınmaya hazırlanan adaylar Askerlik sevk belgesi nasıl ve nereden alınır diye araştırıyor. Ayrıca sülüs evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne sorusu da asker adaylarının gündemini meşgul ediyor. İşte e-Devlet 2022 askerlik sülüs (sevk) belgesi alma ekranı ve merak edilenlerin yanıtı!

Askerlik sevk belgesi nasıl ve nereden alınır, sülüs evrak alma başlangıç - bitiş tarihi belli oldu mu? E-Devlet 2022 askerlik sevk belgesi alma ekranı

EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği açıklanmıştı.

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

Askerlik sevk belgesi nasıl ve nereden alınır, sülüs evrak alma başlangıç - bitiş tarihi belli oldu mu? E-Devlet 2022 askerlik sevk belgesi alma ekranı

EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Askerlik sevk belgesi, sevk tarihinden 10 gün öncesinde erişime açılır ve er tarafından teslim alınır.

Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.

Askerlik yerleri açıklanan asker adayları belirtilen tarihte birliklerine teslim olurlar. Sevkini yaptıran adaylar kendisine tanınan yol süresi içinde birliğine teslim olur. 800 (dahil) kilometreye kadar olan mesafeler için bir gün, 800 kilometreden daha fazla mesafeler için iki gün yol süresi verilir.

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Evrak alma başlangıç tarihi ne zaman? 2022 Askerlik evrak alma tarihi nedir, nasıl ve nereden alınır?
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