Evrak alma başlangıç tarihi ne zaman? 2022 Askerlik evrak alma tarihi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Askerlik sevk belgesi vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan on binlerce asker adayı tarafından araştırılıyor. Askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri belli olurken, silahaltına alınmaya hazırlanan adaylar Askerlik sevk belgesi nasıl ve nereden alınır diye araştırıyor. Ayrıca sülüs evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne sorusu da asker adaylarının gündemini meşgul ediyor. İşte e-Devlet 2022 askerlik sülüs (sevk) belgesi alma ekranı ve merak edilenlerin yanıtı!