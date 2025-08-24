Evre Başak Clarke neden öldü, hastalığı neydi? Evre Başak Clarke kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Görsel sanatlar alanında kariyer yapan Evre Başak Clarke, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. 2023 yılında Philip Clarke ile evlenerek İngiliz vatandaşlığına geçen Clarke'ın, bu evlilikten bir çocuğu bulunuyordu. Çiftin yaşamı sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, Evre Başak Clarke kimdir, neden öldü, hastalığı neyfi? İşte hayatı ve biyografisi hakkında detaylar.
Pazar sabahı İngiltere'de kaldığı palyatif bakım merkezinde hayatını kaybettiği öğrenilen Clarke'ın ölüm haberi, sosyal medyadan duyuruldu.
İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Türk ressam ve çizer Evre Başak Clarke, 2023'ten beri mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti.
Evre Başak Clarke, asıl adıyla Evre Başak Okumuş, 1985 yılında İstanbul'da doğmuş Türk kökenli bir görsel sanatçı, ressam ve dijital tasarımcıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur. Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat alanlarında devam etmiş, özellikle hayvan portreleriyle tanınmıştır. İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşamıştır.
2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenmiş ve aynı yıl oğlu Oscar dünyaya gelmiştir. Clarke, ileri evre metastatik bağırsak kanseri teşhisi konulduktan sonra tedavi süreci ve yardım kampanyalarıyla sosyal medyada gündeme gelmiştir. Uzun süredir kanserle mücadele eden Clarke, 2025 yılında yaşamını yitirmiştir.