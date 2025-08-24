Evre Başak Clarke neden öldü, hastalığı neydi? Evre Başak Clarke kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Görsel sanatlar alanında kariyer yapan Evre Başak Clarke, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. 2023 yılında Philip Clarke ile evlenerek İngiliz vatandaşlığına geçen Clarke'ın, bu evlilikten bir çocuğu bulunuyordu. Çiftin yaşamı sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, Evre Başak Clarke kimdir, neden öldü, hastalığı neyfi? İşte hayatı ve biyografisi hakkında detaylar.