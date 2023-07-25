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Giriş Tarihi: 25.7.2023 22:30 Son Güncelleme: 25.7.2023 22:30

Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 25 Temmuz 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya’daki miktarı çok çok az olan hangisidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 25 Temmuz 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?

A- Hidrojen
B- Azot
C- Altın
D- Helyum (CEVAP)


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Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?
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