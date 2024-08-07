Evsahibi yaşlı kadına kiracı kabusu: Kalçası kırılan 101 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı





"ANNEM YERDE BAĞIRIRKEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİDİYOR"

Yaşananlara ilişkin konuşan Mihane Akdere'nin oğlu Muhammet Akdere, "Annem ev sahibi olarak bir bahçe bakıyor, kendi evine kendi bakıyor, yemeğini, ihtiyacını kendi görüyor. Bir çardağı var, kuyu suyumuz var, suyu zamanında tünel yüzünden kaçtı. Annem etrafına bir şey konulmamasını rica ediyor. Bizim kiracı inat ediyor, anneme meydan okuyor, bisiklet koyuyor. Annem birkaç kez söyledi, 101 yaşında olduğu için bisikleti oraya getir götür yapamıyor. Bastonlardan destek alıyor, 'Benim adım Ali, onu çekmem diyor', annem de 'Bisikleti alıp binanın önüne bırakacağım' diyor. Bahçeli olduğu için dışarıda değil, çalınma olayı zaten olmaz. Ali K. 'Yap, bakalım, göreyim' diyor. Annem de beni kırmaz, incitmez düşüncesiyle, bisikleti alıyor, bastonu orada bırakıyor. Destek ala ala binanın bir köşesine gidiyor. Ali K. tam kör köşe gelene kadar bekliyor, kamera oradan çekmez düşüncesiyle, suikastı oradan belli. Kör köşede yakalıyor, annem 'Ben izah etmiştim, bodrum katın var, orada bırakma bisikleti' diyor. 'Bisikletimi götüremezsin' diyor, alıyor bisikleti bir yandan öbür yere annem ile beraber savuruyor. Annem yere uçuyor, ona aldırmıyor, annem 'İmdat, imdat' diye bağırıyor. Alıyor bisikleti sanki hiçbir şey olmamış gibi, yine kuyunun oraya götürüyor, orada bırakıyor" dedi.