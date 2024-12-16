Evsiz adam ölü bulundu

Aktaş Mahallesi Süreya Sokak üzerinde, olay meydana geldi. Süreya sokak üzerinde bulunan bir iş hanında esnafın desteğiyle tek bir odada yaşamını sürdürdüğü ileri sürülen Bekir Akatay'dan iki günden beri haber alamayan esnaf şüphelenerek odanın kapısını kırdı. Yaşlı adam yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Bekir Akatay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.