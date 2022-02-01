Marmaris Kaymakamlığı zorlu kış şartlarında sokakta yaşayanlar için harekete geçti.

Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde, 'Hava Soğuk; Kimse Dışarda Kalmasın, Aç Yatmasın' sloganıyla yürütülen proje, sokakta yaşayanlara umut oldu. Kaymakamlık, zor kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için bir oteli hizmete açtı. Bu uygulama evsizlere sıcak yuva oldu. Her gün yeni taleplerin alındığı proje çerçevesinde hizmete açılan otele 15 kişi yerleştirildi. Oldukça konforlu odalara yerleştirilen vatandaşların kılık kıyafet, yeme içme gibi birçok ihtiyacı da karşılandı.