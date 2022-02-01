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Giriş Tarihi: 1.2.2022 17:11 Son Güncelleme: 1.2.2022 17:24

Evsizlere sıcak yuva

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Evsizlere sıcak yuva

Marmaris Kaymakamlığı, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayanlar için bir oteli hizmete açtı. Kaymakamlığın uygulaması, sokakta yaşayanlara sıcak yuva oldu, her gün yeni talepler eklendi

Marmaris Kaymakamlığı zorlu kış şartlarında sokakta yaşayanlar için harekete geçti.

Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde, 'Hava Soğuk; Kimse Dışarda Kalmasın, Aç Yatmasın' sloganıyla yürütülen proje, sokakta yaşayanlara umut oldu. Kaymakamlık, zor kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için bir oteli hizmete açtı. Bu uygulama evsizlere sıcak yuva oldu. Her gün yeni taleplerin alındığı proje çerçevesinde hizmete açılan otele 15 kişi yerleştirildi. Oldukça konforlu odalara yerleştirilen vatandaşların kılık kıyafet, yeme içme gibi birçok ihtiyacı da karşılandı.

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Evsizlere sıcak yuva
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