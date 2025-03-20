Evsizlere yuva kimsesizlere umut oldu

İstanbul'da yaşayan Osman Gökrem (58), imamlık yaptığı Selimiye Hatun Camii'ni evsizler için bir sığınak haline getirdi. Cami içinde yaptırdığı banyolarla sokakta yaşayanların temizlenmesini sağlarken, onlara gönüllü olarak berberlik yapıyor. Her hafta sıcak yemek, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtarak kimsesizlerin hayatına dokunuyor. Bugüne kadar 7 bin 300 çocuğun giysi ihtiyacını karşıladı.

17 yıldır aralıksız sürdürdüğü hizmetlerle binlerce insana umut oldu. Onun sayesinde birçok kişi sokaktan kurtuldu, ailelerine kavuştu, iş sahibi oldu ve en önemlisi de kendini yeniden değerli hissetti. Sokakta yaşayanlar için her cumartesi günü yardım organizasyonu gerçekleştiren Osman Gökrem ve gönüllüler; sıcak yemek, iç çamaşırı takımı, çorap ve tıraş bıçağı dağıtıyor. Gökrem, şunları söylüyor: "Zaten zor bir hayat yaşıyorlar. Onları düştüğü yerden kaldırmak, yaralarını sarmak bizim insanlık görevimiz. Bizim amacımız, ihtiyacı olanlara kucak açmak."