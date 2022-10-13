AEK Larnaca Fenerbahçe maçı canlı izlemek isteyenler Exxen TV üzerinden naklen takip edebiliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olurken karşılaşma Exxen TV canlı yayın izlenebilecek. Maçı canlı naklen takip etmek isteyenler Exxen TV şifresiz kesintisiz canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte EXXEN TV canlı izle ekranı ile AEK Larnaca Fenerbahçe Exxen TV şifresiz canlı yayın izle seçeneği
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.