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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:41 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:43

Eylem hazırlığındaki iki terörist Eren operasyonluyla etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Eylem hazırlığındaki iki terörist Eren operasyonluyla etkisiz

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Şemdinli Akbal köyü kırsalında eylem hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere hayır diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur” mesajı paylaştı.

Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran'da, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik korucuları tarafından başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 PKK terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

3 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AK-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terör abluka altında" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu ; "Terör Abluka Altında" Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen Tezkerelere "Hayır" diyen Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur" dedi.

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Eylem hazırlığındaki iki terörist Eren operasyonluyla etkisiz
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