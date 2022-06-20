Eylem hazırlığındaki iki terörist Eren operasyonluyla etkisiz

Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran'da, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik korucuları tarafından başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 2 PKK terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
3 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerle birlikte 1 M-16 Piyade tüfeği, 1 AK-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terör abluka altında" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu ; "Terör Abluka Altında" Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen Tezkerelere "Hayır" diyen Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur" dedi.