Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Suriye'den yasadışı yollarla ülkemize geçiş yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen toplam 7 terör örgütü üyesi tespit edildi. Bunlardan PKK/PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu S.A. ve H.H. isimli şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen adli operasyon sonucunda yakalanarak Kilis Adliyesine sevk edildi. Şüpheli S.A. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken H.H. isimli şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 5 terör örgütü üyesinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.