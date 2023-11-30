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Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:22 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:23

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kilis'te jandarma tarafından eylem yapmak için Kilis’e gelen PKK/PYD/YPG üyesi terörist, istihbaratın başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İbrahim GÜNEŞ
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Suriye'den yasadışı yollarla ülkemize geçiş yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen toplam 7 terör örgütü üyesi tespit edildi. Bunlardan PKK/PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu S.A. ve H.H. isimli şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen adli operasyon sonucunda yakalanarak Kilis Adliyesine sevk edildi. Şüpheli S.A. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken H.H. isimli şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 5 terör örgütü üyesinden PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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