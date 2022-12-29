Eylemde polise tokat atan astsubayın yargılamasına başlandı

İstanbul Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemine katılan ve bariyerleri aşmaya çalışırken bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay Nebi K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 gün sonra itiraz üzerine tahliye edilen Nebi K.Ö hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay anında Çapa Tıp Fakültesinin önüne çekilen polis bariyerini aşmaya çalışan Nebi K.Ö.'nün polise tokat attığı tespit edildiği yer aldı. İddianamede astsubayın 'izinsiz gösteriye katılma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"ELİMİ SAVURDUM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Nebi K.Ö. ve müşteki T.I. avukatlarıyla birlikte katıldı. Savunmasına eşinin doktor olduğunu belirterek başlayan Nebi K.Ö., ''Eşim yas gününe katılmak istedi. Bende tamam dedim oraya yakın bir kafeye oturdum. Eşim ise tören alanına gitti. 10-15 dakika sonra beni arayarak çantasının kaybettiğini söyledi, bunun üzerine yanına gittim. Alanda çantayı aramaya başladık. Bariyerin oraya geldik çantayı aramak için geçmek istedik o sırada bir kargaşa oldu. Eşime bir darbe geldi ikinci darbe gelmemesi için elimi savurdum'' dedi.

"YARALAMAK İSTESEYDİM ELİMİ AÇIK DEĞİL YUMRUK YAPIP VURMAM GEREKİRDİ"

Savunmasına devam eden astsubay Nebi K.Ö., ''Amacım vurmak değil eşimi korumaktı. Amacımız eyleme katılmak, direniş göstermek değildi. Polisi yaralamak isteseydim elimi açık değil yumruk yapıp vurmam gerekirdi. Sonrasında eylemime sürdürmem gerekirdi'' diyerek beraatını talep etti. Müşteki polis T.I., şikayetçi olduğunu tekrar etti. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması üzerini dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.