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Giriş Tarihi: 18.7.2023 22:20 Son Güncelleme: 18.7.2023 22:22

Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Eylül 2021’de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

A- Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları
B- Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda
C- Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda
D- ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda


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Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?
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