FED faiz kararı Eylül son dakika açıklandı mı? FED toplantı sonucu öncesinde FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, altını ve bitcoini nasıl etkiler?

FED faiz kararı sonucu için bekleyiş sürüyor. Başkan Jerome Powell'ın açıklaması ile belli olacak 2022 Eylül ayı FED faiz kararı altın, kripto para, döviz gibi birçok piyasada etkili olacak. En son gerçekleşen FED toplantısı ardından 75 baz puanlık faiz artırımı yapılmış ve politika faizi yüzde 2.25-2.50 aralığına çekilmişti. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA BELLİ OLUYOR!
Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.
İşte, detaylar...
FED FAİZİ AÇIKLANDI MI?
Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapmayan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sıradaki toplantı sonucu son dakika belli olacak!
EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.
25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.
Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:
"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"
FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR
Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.