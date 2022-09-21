Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı Eylül son dakika açıklandı mı? FED toplantı sonucu öncesinde FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, altını ve bitcoini nasıl etkiler?
Giriş Tarihi: 21.9.2022 19:52 Son Güncelleme: 21.9.2022 19:53

FED faiz kararı Eylül son dakika açıklandı mı? FED toplantı sonucu öncesinde FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, altını ve bitcoini nasıl etkiler?

Eylül ayı FED faiz kararı son dakika açıklanıyor! Altından kripto paraya piyasaların gözü ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell açıklamasında. Sene başından bu yana faiz artırımı öngördüklerini belirten açıklamaları ardından Powell’ın açıklayacağı FED faiz kararı piyasalarda gözle görülür değişikliklere neden olacak. Bu nedenle ilgililer Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, altını nasıl etkiler, bitcoini nasıl etkiler sorularına yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, toplantı sonucu…

FED faiz kararı Eylül son dakika açıklandı mı? FED toplantı sonucu öncesinde FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, altını ve bitcoini nasıl etkiler?

FED faiz kararı sonucu için bekleyiş sürüyor. Başkan Jerome Powell'ın açıklaması ile belli olacak 2022 Eylül ayı FED faiz kararı altın, kripto para, döviz gibi birçok piyasada etkili olacak. En son gerçekleşen FED toplantısı ardından 75 baz puanlık faiz artırımı yapılmış ve politika faizi yüzde 2.25-2.50 aralığına çekilmişti. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA BELLİ OLUYOR!

Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.

İşte, detaylar...

FED FAİZİ AÇIKLANDI MI?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapmayan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sıradaki toplantı sonucu son dakika belli olacak!

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 21 Eylül günü (bugün) saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.

25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.

Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:

"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"

FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR

Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Enflasyon Ağustos ayında ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.

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FED faiz kararı Eylül son dakika açıklandı mı? FED toplantı sonucu öncesinde FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, altını ve bitcoini nasıl etkiler?
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