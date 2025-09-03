KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2025 || Eylül kira zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Eylül kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen oran, kira sözleşmelerini doğrudan etkileyecek. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Eylül kira zammı da belli olacak. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak? İşte detaylar.