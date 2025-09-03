KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2025 || Eylül kira zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Eylül kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen oran, kira sözleşmelerini doğrudan etkileyecek. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Eylül kira zammı da belli olacak. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak? İşte detaylar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.
2025 Eylül ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak veriler de Ağustos ayı enflasyonu kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.
YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025
* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
* Kira Artış Oranı: 41,13
* 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339
* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339
Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL