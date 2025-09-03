Haberler Yaşam Haberleri KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2025 || Eylül kira zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 08:22

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2025 || Eylül kira zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca vatandaş, Eylül ayı kira artış oranını araştırıyor. TÜİK’in Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Eylül ayında geçerli olacak kira zam oranı da netleşecek. Ev sahibi ve kiracılar için büyük önem taşıyan oran, TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Kira zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte merak edilenler…

Eylül kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen oran, kira sözleşmelerini doğrudan etkileyecek. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte Eylül kira zammı da belli olacak. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak? İşte detaylar.

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

2025 Eylül ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak veriler de Ağustos ayı enflasyonu kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri sahipleri için uygulanacak zam oranı yüzde 41,13 olarak açıklandı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar, ödemelerini yüzde 41,13 artışla yapacak.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Ocak: 56,35
  • Şubat: 53,83
  • Mart: 51,26
  • Nisan: 48,73
  • Mayıs: 45,80
  • Haziran: 43,23
  • Ağustos: 41,13

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
* Kira Artış Oranı: 41,13
* 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339
* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339

Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

