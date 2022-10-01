Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!

Eylül ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Her ay başında bir önceki ayın verileri TÜİK tarafından netleşirken bu oran binlerce vatandaşı ilgilendiren maaş zamlarını da belirliyor. Öte yandan "Eylül ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Eylül enflasyon verisinin açıklanacağı tarih ve beklentiler.