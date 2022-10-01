Haberler Yaşam Haberleri Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!
Giriş Tarihi: 1.10.2022 10:38

Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!

Eylül ayı enflasyon verisi merakla bekleniyor. Özellikle de memur ve emekli maaş zamlarında büyük etkisi bulunan bu oran Ekim ayının ilk gününde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ise “Eylül ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?” soruları yanıt aramaya başladı. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 1,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,61 puan yükselerek yüzde 80,21 olmuştu. Peki, enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!

Eylül ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Her ay başında bir önceki ayın verileri TÜİK tarafından netleşirken bu oran binlerce vatandaşı ilgilendiren maaş zamlarını da belirliyor. Öte yandan "Eylül ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Eylül enflasyon verisinin açıklanacağı tarih ve beklentiler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EYLÜL 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,53 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49 2,98
Haziran 65,50 4,44 4,95
Temmuz 70,46 3,40 2,37
Ağustos 72,35 2,28 1,46
Eylül 73,88 3,53

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Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!
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