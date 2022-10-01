Eylül enflasyon verisi oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı için beklenti anketi sonuçlandı!

Eylül ayı enflasyon oranı merakla bekleniyor. Her ay başında bir önceki ayın verileri TÜİK tarafından netleşirken bu oran binlerce vatandaşı ilgilendiren maaş zamlarını da belirliyor. Öte yandan "Eylül ayı enflasyon oranı verisi ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Eylül enflasyon verisinin açıklanacağı tarih ve beklentiler.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.
2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.
|Dönem
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|38,12
|10,09
|11,10
|Şubat
|38,05
|4,14
|4,81
|Mart
|44,78
|5,34
|5,46
|Nisan
|57,70
|5,96
|7,25
|Mayıs
|61,20
|5,49
|2,98
|Haziran
|65,50
|4,44
|4,95
|Temmuz
|70,46
|3,40
|2,37
|Ağustos
|72,35
|2,28
|1,46
|Eylül
|73,88
|3,53