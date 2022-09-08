Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED toplantı tarihleri ile Eylül FED faiz kararı ne olur?

FED toplantısı ardından açıklama yapacak Başkan Powell'ın faiz artırımı yapıp yapmayacağı gündemde. Geçtiğimiz toplantılarda sene sonuna kadar artırım gerçekleşebileceğinin sinyalini veren Jerome Powell, eylül ayı toplantısı ardından açıklamada bulunacak. Altından kriptoya birçok kalemi etkileyecek karar için FED faiz kararı ne olur, artırım olur mu soruları yanıt arıyor. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor.

Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.

İşte, detaylar…