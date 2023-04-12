Kayseri’de çıkan yangında Eylül’ün annesi de hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi Osmangazi Mahallesinde Canyakar ailesinin yaşadığı Aksiyum Sitesinin 6. katında çıkan yangında 5 yaşındaki Eylül Canyakar feci şekilde can verdi. Kızının bulunduğu odaya giderek kurtarmaya çalışan anne Şerife Canyakar ise ağır yaralanmıştı.

Ailenin diğer çocuğu Hacı Mehmet Canyakar ise (11) balkona çıkmayı başarmış ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Bölümünde tedavisi süren anne Şerife Canyakar'da iki gün sonra hayatını kaybetti.

Canyakar'ın cenazesi Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.