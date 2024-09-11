Eymen SMA’yı yendi

Erzurum'da SMA Tip 1 teşhisi konulan ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile vatandaşların yoğun desteği sonucu 1 milyon 819 bin 500 dolar toplanarak, tedavi için Dubai'ye gönderilen Muhammed Eymen Kaya, hastalığı yendi. Tedavi sonrası Erzurum'a dönen minik Eymen'in fizik tedavi süreci devam ederken, korse kullanmadan ayakta durmaya, yemek yemeye ve rahat nefes almaya başladı. Eymen'in tedavi sürecine dair mutluluğunu paylaşan anne Özlem Kaya, "Başını dahi tutamayan çocuğum, artık korse olmadan ayakta durabiliyor. Yürümeye henüz başlamasa da bu noktaya gelmemiz bile bizim için büyük bir mucize. Fizik tedavi seansları devam ediyor ve gelecekte daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de Eymen'e destek oldukları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.