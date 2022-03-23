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Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:13 Son Güncelleme: 23.3.2022 11:26

Gölete düşen Eymen kurtarılamadı

İBRAHİM GÜNEŞ
Gölete düşen Eymen kurtarılamadı

Kilis’te sulama göletine düşen 7 yaşında Eymen Talha boğularak yaşamını yitirdi.

Kilis'te sulama göletine düşen 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gelen 7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama göletine düştü. Çocukların haber vermesi üzerine mahalleli tarafından çıkarılan küçük çocuk 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eymen Talha, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gölete düşen Eymen kurtarılamadı
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