Gölete düşen Eymen kurtarılamadı

Kilis'te sulama göletine düşen 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gelen 7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama göletine düştü. Çocukların haber vermesi üzerine mahalleli tarafından çıkarılan küçük çocuk 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eymen Talha, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.