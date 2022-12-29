EYT kuyruğundaki vatandaş 6’lı masayı topa tuttu, Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti

Allah, Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6'lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.