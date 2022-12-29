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Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:46

EYT kuyruğundaki vatandaş 6'lı masayı topa tuttu, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

EYT düzenlemesi sonrası Tekirdağ’da SGK İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırada bekleyen bir vatandaş Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek 6’lı masayı topa tuttu. Sırada bekleyen Hilmi Karaşahin, "Allah, Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.

İHA
EYT kuyruğundaki vatandaş 6’lı masayı topa tuttu, Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacağını ve şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıklamasıyla, vatandaşlar sabah saatlerinde Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına akın etti.

SGK binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırada bekleyen bir vatandaş Cumhurbaşkanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsederek 6'lı masayı topa tuttu.

"ALLAH, TAYYİP ERDOĞAN'A UZUN ÖMÜRLER VERSİN"

Sırada bekleyen Hilmi Karaşahin, "Helal olsun, Allah uzun ömür versin. Başka da bir şey demiyorum Tayyip'e. Düşünsenize yıllardır kimsenin yapamadığını yaptı adam. O yüzden helal olsun yani.

Allah, Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6'lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.

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EYT kuyruğundaki vatandaş 6'lı masayı topa tuttu, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti
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