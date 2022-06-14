EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. EYT çalışması için 6 adımlı çözüm haritası öne çıkarken, kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelin statü değişikliği ile ilgili çalışma başlıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, nedir? EYT son dakika gelişmeleri 14 Haziran 2022
Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.
'SÖZLEŞMELİ MEMUR, EYT MESELESİ HEPSİ DOSYA DOSYA ÖNÜMÜZDE'
3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.
Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için tıpki 3600 ek göstergedeki gibi kapsamlı çalışma bekleniyor.
KISMİ EMEKLİLİK YANİ AZ PRİMLE EMEKLİLİK KOLAYLAŞTIRILIR MI?
Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek.
EYT İÇİN YENİ FORMÜL: SADECE BELLİ BİR PRİMİ OLANLARDA YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor.
Gündeme gelen formüllere göre; erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
Erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. Bu formülün saf şekliyle uygulanması halinde EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.
Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamak, erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün primi, kadınlarda ise 20 yıl yani 7.200 prim günü tamamlamış olmak yeterli olacak.
Ancak bu formülün yanında ayrı bir yaş şartı aranması da gündemde yer alıyor. Örneğin erkeklerde 52 yaş, kadınlarda 50 yaş şartının 9.000 ve 7.200 gün formülüyle birleştirilmesi gibi. Detaylar Temmuz ayından sonraki yapılacak çalışmada netleşecek.
2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:
Kapsam belirlenecek
Emeklilik şartları tespit edilecek
Mali boyutu hesaplanacak
Maaş hesabı yapılacak
Uygulama biçimi tespit edilecek
Taslak yazılıp karar alınacak
EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, 'Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK'lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada' gibi bir çok soru yanıt buldu.