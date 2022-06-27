Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar EYT son dakika haberleri araştırması yapıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri 27 Haziran 2022
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada ilk çalışma takviminde ilk sırada EYT'nin olduğunu bildirdi. Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde" dedi.
Aynı zamanda 3600 ek gösterge tasarısının kabul edilmesinden sonra ilk çalışmanın da EYT olduğu biliniyor.
Hükümetin 3600 ek gösterge meselesini tamamladıktan sonra şimdi sırada EYT düzenlemesi bulunuyor. Çalışma takviminde EYT konusu en üst sıralarda yer alıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı formül belirlendi.
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak