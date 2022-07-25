EYT son dakika bugün gelişmeleri 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

600 ek gösterge, asgari ücreti, emekli ve memur Temmuz zammı derken çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler peşi sıra hayatımıza girdi. Öncelikle kamu çalışanlarının 3.600 ek gösterge sorunu çözülürken 5.3 milyon memur ve emeklinin ikramiyeleri ve maaşları artmış oldu. Ardından yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılarak yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi.

Şimdi de EYT ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken bir yandan da sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar devam ettiriliyor. Bu noktada birçok vatandaştan yeni talepler de geliyor. Bunlardan birisi de staj süreleriyle ilgili.