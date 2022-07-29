EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin emekli adayları için tarih verdi! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

EYT son dakika haberleri 29 Temmuz 2022 bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar dosyasının gündemde olduğunu duyurmuştu. EYT yasasının çıkış tarihi her gün yeni açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte yeni gelişmeler…
EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ 2022
Bursa'da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapılmaya başlandı.
EYT çalışması Aralık veya Ocak ayında mecliste olacak!
Sözleşmeli memurlara kadro çalışması tamamlandıktan sonra sendikaların talepleri dinlenecek. EYT için ise Çalışma Grubu kuruldu. Ortaya çıkınca yol haritası yılsonu ya da 2023 Ocak ayı başında Meclis'e sunulacak. Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.