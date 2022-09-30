EYT son dakika haberleri: Yasanın çıkış tarihi belli oldu! EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne?

MASADA SADECE BİR TANE FORMÜL VAR!

Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.