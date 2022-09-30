EYT son dakika haberleri: Yasanın çıkış tarihi belli oldu! EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT yasasının çıkış ve uygulama tarihi konusuna netlik kazandırdı. Hemen ardından gündemde yerini alan EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, bu yıl çıkar mı soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin'in liderliğinde gerçekleşen yasa çalışmaları sene sonu gelirken hız kazandı. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, detaylar…
EYT SON DAKİKA: BU YIL BİTMEDEN YASALAŞIYOR!
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalara değinen Mustafa Elitaş açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek"
Böylece EYT ne zaman çıkacak sorusu da yanıtlanmış oldu.
EYT SON DURUM NEDİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi. Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.
Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmada yeni gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.
"EYT'DE ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"
Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.
Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.
"ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEDİRECEĞİZ"
Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonda ortaya çıkan tabloya göre asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini kaydetti.
NE FİNLANDİYA NE ALMANYA MODELİ!
Bakan Vedat Bilgin EYT çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada formüllere dair "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği belirtildi.
Buna göre bir süredir gündeme gelen formüllerin haricinde bir çalışma hazırlandığı anlaşılmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanların yanı sıra staj süresi de gündemde yer alacak konulardan biri olacak.
MASADA SADECE BİR TANE FORMÜL VAR!
Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
EYT YASASINDA YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.
Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.
EYT NEDİR, ŞARTLARI NELER?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla ilgili olan yaş koşulunu değerlendiriyor.