EYT son durum: 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT hakkındaki çalışmanın yıl sonu ya da 2023'ün ilk ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BAKAN BİLGİN HEYECANLANDIRAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak.

"EYT İÇİN KOMİSYON KURULDU, ÇALIŞMAYI ARALIK YA DA OCAK'TA MECLİS'E SUNACAĞIZ"

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasmasıyla ilgili olarak da, çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız vurgusunda bulundu. Bilgin, "Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacağız" dedi.

Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor. Genel olarak kapsamın 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan yıl ve prim şartını tamamlayanlar olarak belirlense de hem yılını hem primini ya da bunlardan herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.