EYT son durum: 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT son dakika gelişmeleri, Temmuz ayının sonuna doğru milyonların gündeminde yer alıyor. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi için en net tarihi açıkladı. Öte yandan masadaki EYT formülleri netleşti. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak. Peki EYT son durum ne? 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?
EYT hakkındaki çalışmanın yıl sonu ya da 2023'ün ilk ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak.
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasmasıyla ilgili olarak da, çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız vurgusunda bulundu. Bilgin, "Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacağız" dedi.
Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor. Genel olarak kapsamın 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan yıl ve prim şartını tamamlayanlar olarak belirlense de hem yılını hem primini ya da bunlardan herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.
Ayrıca farklı kurumlarda çalışmış olanlar açısından son 7 yıllık sigortalılık süresinde da en fazla hangi kurumdan priminin yatırılmış olmasına da bakılacak.
Böylece hangi kurumdan (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı) emeklilik şartlarının oluşacağı ortaya çıkmış olacak. Burada yapılacak hizmet birleştirmeleri de toplam prim sayısını emekli olunacak kuruma göre belirlemiş olacak.
Çalışma grubunun ilk olarak ele alacağı konu kapsam olacak. burada hak sahiplerinin belirlenmiş olmasıyla kaç kişinin yararlanacağı da ortaya çıkacak.