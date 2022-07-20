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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:40

EYT son durum: 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Hükümetin konuya çözüm bulması beklenirken yetkili isimlerden konuya ilişkin açıklamalar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma grubu oluşturulduğunu açıklarken ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacaklarını belirtti. Peki EYT son durum ne? 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir? İşte EYT sürecindeki formüller

EYT son durum: 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT son dakika gelişmeleri, Temmuz ayının sonuna doğru milyonların gündeminde yer alıyor. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi için en net tarihi açıkladı. Öte yandan masadaki EYT formülleri netleşti. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak. Peki EYT son durum ne? 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT hakkındaki çalışmanın yıl sonu ya da 2023'ün ilk ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BAKAN BİLGİN HEYECANLANDIRAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacak.

"EYT İÇİN KOMİSYON KURULDU, ÇALIŞMAYI ARALIK YA DA OCAK'TA MECLİS'E SUNACAĞIZ"

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışmasmasıyla ilgili olarak da, çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız vurgusunda bulundu. Bilgin, "Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı, yıl sonu ya da Ocak ayı başında Meclis'e sunacağız" dedi.

Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor. Genel olarak kapsamın 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan yıl ve prim şartını tamamlayanlar olarak belirlense de hem yılını hem primini ya da bunlardan herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Ayrıca farklı kurumlarda çalışmış olanlar açısından son 7 yıllık sigortalılık süresinde da en fazla hangi kurumdan priminin yatırılmış olmasına da bakılacak.

Böylece hangi kurumdan (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı) emeklilik şartlarının oluşacağı ortaya çıkmış olacak. Burada yapılacak hizmet birleştirmeleri de toplam prim sayısını emekli olunacak kuruma göre belirlemiş olacak.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN KAPSAM GENİŞ TUTULACAK

Çalışma grubunun ilk olarak ele alacağı konu kapsam olacak. burada hak sahiplerinin belirlenmiş olmasıyla kaç kişinin yararlanacağı da ortaya çıkacak.

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EYT son durum: 20 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?
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