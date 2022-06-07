EYT son dakika haberleri milyonlarca emekli adayı tarafından yakın mercek altına alınıyor. Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir gündemde olan 3600 ek gösterge çalışmalarını açıkladı. Hemen ardından sıradaki konu olduğu düşünülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmaları gündeme geldi. Bakan Bilgin'in canlı yayın açıklamaları da konuda belirleyici oldu. Bu noktada "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt arıyor. İşte EYT haberleri bugün!

EYT SON DURUM: BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bir süredir değerlendirilen ve meclise gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası hakkında Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Kabine ardından gelen açıklama arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte o son dakika açıklaması: