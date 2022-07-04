EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT yasası son dakika 4 Temmuz 2022 gelişmeleri...

EYT yasası için gözler artık bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında. 3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşmasıyla beraber gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili 6 adımlı çözüm haritası daha önce gündeme gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm bu detayar...