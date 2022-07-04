EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT yasası son dakika 4 Temmuz 2022 gelişmeleri...

EYT yasası için gözler artık bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında. 3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşmasıyla beraber gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili 6 adımlı çözüm haritası daha önce gündeme gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm bu detayar...
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
Asgari ücrete yapılan zammın ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile önemli bir gelişme yaşandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.
2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:
EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, 'Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK'lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada' gibi bir çok soru yanıt buldu.