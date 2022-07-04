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Giriş Tarihi: 4.7.2022 09:55

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT yasası son dakika 4 Temmuz 2022 gelişmeleri...

EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT yasası son dakika 4 Temmuz 2022 gelişmeleri...

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlıkları süren EYT yasası içi düğmeye basıldı. 3600 ek göstergenin çözüme kavuşmasıyla birlikte gözler 6 adımlı çözüm haritasıyla öne çıkan EYT yasasına çevrildi. Primlerini ödemelerine karşın emekli olabilmek için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar bu kapamda konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...

EYT yasası için gözler artık bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasında. 3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşmasıyla beraber gözler şimdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili 6 adımlı çözüm haritası daha önce gündeme gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm bu detayar...

SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için önemli gelişme

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Asgari ücrete yapılan zammın ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile önemli bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için önemli gelişme

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK

Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

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EYT'YE 6 ADIMDA ÇÖZÜM HARİTASI

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

  • Kapsam belirlenecek
  • Emeklilik şartları tespit edilecek
  • Mali boyutu hesaplanacak
  • Maaş hesabı yapılacak
  • Uygulama biçimi tespit edilecek
  • Taslak yazılıp karar alınacak

EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, 'Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK'lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada' gibi bir çok soru yanıt buldu.

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EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? EYT yasası son dakika 4 Temmuz 2022 gelişmeleri...
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