EYT YASASI GELİYOR! Düzenlemede son rötuşlar... 2022 EYT yasası nedir, kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak, maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?

Tahıl krizinin çözümü ve yerli otomobil TOGG başta olmak üzere birçok konuya değinen Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaş ve personelin yakından takip ettiği asgari ücret 2023 ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yeni açıklamada 2023 asgari ücret ve EYT düzenlemesinin peş peşe açıklanacağını kaydetti.

"ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.