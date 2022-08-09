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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:53

Eyüp Sultan Türbesi'ndeki saldırının görüntüleri çıktı

Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı...

DHA
Eyüp Sultan Türbesi’ndeki saldırının görüntüleri çıktı

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.

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Eyüp Sultan Türbesi'ndeki saldırının görüntüleri çıktı
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