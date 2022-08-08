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Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:49

Eyüp Sultan Türbesine çekiçli saldırıya gözaltı

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Eyüp Sultan Türbesinin çinilerine çekiçle zarar veren şahsın yüzde 80 zihinsel engelli şahıs olduğu açıklandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eyüp Sultan Türbesine çekiçli saldırıya gözaltı

Eyüp Sultan Türbesine akşam saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

VALİLİK SALDIRGANIN YÜZDE 80 ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ OLDUĞUNU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pazar günü 21.30 sıralarında çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı. Kamuoyuna bildirilir" dedildi.

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Eyüp Sultan Türbesine çekiçli saldırıya gözaltı
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