Eyüpsultan Belediyesi öğrencilere 4 dil öğretecek

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Hedef Dil" yaklaşımıyla konuşarak, oynayarak ve materyallerle dil eğitimleri alacakları Dil Evleri'nde kayıtlar başladı. Dil Evi'nde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça eğitimleri ücretsiz verilecek. Dil Evi'nde öğrenciler kalem ve defterden uzak, dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile dört farklı dili görerek öğrenmenin keyfini yaşayacak. Öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek dillerini geliştirebilecekler. Dil eğitim merkezlerine önkayıtlar, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinden yapılıyor.