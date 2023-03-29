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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Eyüpsultan Belediyesi’nden gönül sofraları

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Eyüpsultan Belediyesi’nden gönül sofraları
Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan'ı deprem bölgesindeki vatandaşların da en güzel şekliyle yaşaması için çeiştli programlar düzenliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde her gün bir köyde iftar sofraları kuruluyor. Çocuklar Hacivat - Karagöz, illüzyon show, palyaço gösterileriyle eğlenceli dakikalar geçirirken yüzlerce kişi gönül sofralarında iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Öte yandan Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, Malatya Battalgazi'ye gönderilmek üzere 100 koli yardım malzemesi hazırladı.

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Eyüpsultan Belediyesi’nden gönül sofraları
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