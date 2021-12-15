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Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:54

Eyüpsultan’a ince dokunuş

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Eyüpsultan’a ince dokunuş

Eyüpsultan Belediyesi İlçe genelinde, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapımı, taş duvar yapımı, merdiven yapımı ve asfalt kaplama işlemlerine hız verdi.

Eyüpsultan Belediyesi ilçe sakinlerinin konforu ve rahatı için çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde, ihtiyaç duyulan noktalarda, farklı alanlarda hizmet üretildiği gibi, yol yapımı, taş duvar yapımı, merdiven yapımı ve asfalt kaplama gibi çalışmalar da sürdürülüyor.


Ekipler bu kapsamında İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta merdiven yapımı, Fulya Sokak'ta taş duvar, perde duvar ve yol yapımı, 3. Gülistan Sokak ile Ortanca Sokak'ta yine yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Ayrıca Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Yusuf Efendi Sokak'ta istinat duvarı, Silahtarağa Mercan Yokuşu'nda ise istinat duvarı yapılan çalışmalar arasında yer alıyor.

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Eyüpsultan’a ince dokunuş
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