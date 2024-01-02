Haberler Yaşam Haberleri 14 yaşındaki Büşra ölmüştü! Eyüpsultan’da 10 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 2.1.2024 16:48 Son Güncelleme: 2.1.2024 17:02

14 yaşındaki Büşra ölmüştü! Eyüpsultan’da 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan’da kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açarak kaçan 10 kişi, polis tarafından sabaha kadar süren operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin 19 Ağustos 2023 tarihinde Kenan Kılıç’ın öldürülmesi olayıyla ilgili arandığı ortaya çıktı. Silahlı grubun 3 gün önce Sultangazi ilçesinde yaşanan ve tesadüfen o sırada yoldan geçen 14 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma olayını gerçekleştiren kişiler olabileceği değerlendiriliyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
14 yaşındaki Büşra ölmüştü! Eyüpsultan’da 10 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da bu gece saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu. Şoför Mert A.'nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.'yı yanına alan ekipler Erkılıç sokak üzerinde bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti. Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. Ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıkta faydalanarak olay yerinden kaçtı.

ÇELİK YELEKLE YAKALANDI

İstanbul polisini alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şahısları yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap mahallesinde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. üzerine giydiği çelik yelekle birlikte gözaltına alındı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada bir başka otomobili takip alan dedektifler olayla ilgili Emre D. Ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alındığında silahla yaralı olduğu tespit edilen Berkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

14 YAŞINDAKİ BÜŞRA ÖLMÜŞTÜ

Olayla ilgili 9 kişi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden hastanede tedavi altına alınan Berkan Ö.'nün 19 Ağustos 2023 tarihinde Sultangazi'de iki grubun arasında yaşanan silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybeden Kenan Kılıç cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin 3 gün önce yine Sultangazi ilçesinde yaşanan 14 yaşındaki kız çocuğu Büşra Polat'ın yanlışlıkla vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı çatışma olayına karışan kişiler olup olmadığı değerlendiriliyor.

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14 yaşındaki Büşra ölmüştü! Eyüpsultan’da 10 kişi gözaltına alındı
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