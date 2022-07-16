Eyüpsultan’da 15 Temmuz Destanı

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Türkiye'yi işgal planının 6'ncı yıldönümünde program düzenledi.

Eyüpsultanlılar, 15 Temmuz kahramanları için düzenlenen programda tek vücut olarak tüm dünyaya bu ülke için hain planlar yapanların karşılarında milleti bulacakları, hain emellerine hiç bir zaman ulaşamayacakları mesajını verdi.

EYÜPSULTAN'IN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden 252 şehit rahmet ve minnetle anılırken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'ın şehitleri Erkan Pala ve Cemal Demir'in kabirlerini ziyaret etti. Erkan Pala'nın Edirnekapı Şehitliği'nde, Cemal Demir'in ise Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan kabirleri başında Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Eyüpsultan Meydanı'nda bir araya gelirken darbe sırasında şehit olan kahramanlarımız için Eyüpsultan Camii'nde 15 Temmuz Şehitlerimizin ruhuna hatim duası ve mevlid-i şerif okundu.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYALIM"

Vatandaşların Eyüpsultan Meydanı'ndaki coşkusuna ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurgulayıp, şunları söyledi: "Aliya İzzetbegoviç'in bir sözü var büyük kabuslar unutulduğunda daha büyük kabusa dönüşür. O yüzden geçmişte yaşananları unutmamak için bugün bu meydanda bir araya geliyoruz; sizlere hatırlatmaya çalışıyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Akıllarımızı kiraya verilmemesi meselesi var, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü meselesi var. Hepsi bir arada ve 15 Temmuz'da intikaya uğratmak istendi, ama sizlerin sayesinde akşam başlayan sabahı göremedi. Akşam başlattıkları teşebbüsü sabah namazına ulaştıramadılar. Kimin sayesinde oldu, sizlerin sayesinde oldu. Bugün 6 yıl sonra sizlerle beraber şehitlerimizi anıyoruz. O günkü şehitler ölmediler aslında diridirler ayet böyle söylüyor. İnşallah onların şefaatine nail oluruz. 15 Temmuz'u unutmayalım unutursak, gerçekten onlar galip gelmiş olurlar. Yeni nesil bunları hatırlamıyor olabilir. Yeni doğan bir çocuk bugün altı yaşında, ilkokula başlayan çocuk bugün ortaokulda o da anlamayabilir. Bu ülkede piknik yapanların üzerine gittiler bomba attılar. Durduk yerde silahsız bir topluluğun üzerine ateş açmaktan çekinmediler. Sizler zaten tüm bunları biliyorsunuz çünkü o gece meydanlarda olanlar sizlersiniz, tıpkı altı yıl sonra yine bu meydanları doldurduğunuz gibi."

"MİLLETE, VATANA, DEVLETE NASIL SAHİP ÇIKILIR BU MİLLET 6 SENE ÖNCE GÖSTERDİ"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise "Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi bir gece göstermesin" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hain darbe girişiminde halkımız kahramanlığını ortaya koydu, şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerin emaneti olan aileler bizim akrabamızdır, gaziler bizim kardeşimizdir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelere ve bütün milletimize, gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Fakat şunu ifade etmek gerekir ki vatana, millete, devlete nasıl sahip çıkılır, vatan nasıl korunur, ihanete nasıl cevap verilir bu millet 6 sene önce gösterdi. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan Allah'a şükrediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Altı yıl önceki heyecanımızı aynen koruyoruz, yine meydanlardayız. Kendimiz bu hain girişimi asla unutmayacağız, çocuklarımıza da anlatacağız. Vatan, millet ve devlet için faydalı evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir gece bize göstermesin."

MEHTER TAKIMINDAN 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA COŞKU DOLU MARŞLAR

Okunan mevlid-i şerif ve duaların ardından Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı marşlarıyla meydanı dolduran vatandaşları coşku dolu dakikalar yaşattı. Eyüpsultan Belediyesi, meydanı erken saatlerde doldurmaya başlayan vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramında bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'da görevlilerle birlikte vatandaşlara etli pilav dağıttı.